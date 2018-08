Kližanu turnir v Kitzbühlu

Kitzbühel, 4. avgusta - Slovak Martin Kližan je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Kitzbühelu z nagradnim skladom 561.345 evrov. Kližan, ki je na turnir prišel prek kvalifikacij, je v finalu gladko s 6:2 in 6:2 ugnal Uzbekistanca Denisa Istomina, prav tako kvalifikanta. Za Kližana je to šesta turnirska zmaga in prva letos.