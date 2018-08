Poletni SOS: V primeru požara na vozilu je treba vozilo varno ustaviti in ga zapustiti

Ljubljana, 5. avgusta - V poletnih dneh so slovenske ceste polne vozil, ki se v kolonah prebijajo do turističnih destinacij. Na Upravi RS za zaščito in reševanje voznike opozarjajo na pravilno ukrepanje v primeru, če vozilo zagori. Prvi ukrep v takem primeru je, da voznik ustavi na varnem kraju, pojasnjujejo.