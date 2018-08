Na slovenskih cestah kolone pločevine, dolge čakalne dobe predvsem na mejnih prehodih

Ljubljana, 4. avgusta - Na prvo avgustovsko soboto se po slovenskih cestah vijejo kolone, dolge so predvsem pred mejnimi prehodi. Na Gruškovju vozniki za izstop iz države čakajo dve uri, za vstop dve uri in pol, zato jim svetujejo prehoda Zavrč in Središče ob Dravi. Več kot eno uro je treba čakati za izstop na Sečovljah, po eno uro pa na Dragonji in Brezovici pri Gradinu.