Na Bledu sklep festivala Okarina z Natacho Atlas

Bled, 5. avgusta - Z nastopom egipčansko-angleške glasbenice Natache Atlas se bo nocoj ob 20.30 na blejski promenadi sklenil 28. festival etno glasbe Okarina. Pevka slovi po spajanju arabske in zahodne glasbe, posebej hip-hopa. Na Okarini se je sicer od 23. julija zvrstilo 15 koncertov skupin in izvajalcev iz Evrope ter iz Afrike, Južne Amerike in Hong Konga.