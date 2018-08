Slovenski vojaki v Libanonu tarča dveh napadov, žrtev ni

Ljubljana, 4. avgusta - Redno patruljo 24. kontingenta Slovenske vojske (SV) na mirovni misiji v Libanonu je zjutraj napadla večja oborožena skupina. V prvem napadu so patruljo obkolili in poškodovali vozilo, v drugem napadu pa so vozilo polili z bencinom in ga zažgali. Pripadniki SV so se nepoškodovani izmaknili in se vrnili v vojaško bazo, so za STA pojasnili v SV.