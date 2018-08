Poročilo ZN: Pjongjang nadaljuje jedrski program

New York, 4. avgusta - Severna Koreja ni ustavila svojega jedrskega in raketnega programa, s tem pa krši resolucije Združenih narodov, kaže zaupno poročilo neodvisnih strokovnjakov, ki nadzirajo uresničevanje sankcij ZN proti Pjongjangu. Poročilo so v petek predložili Varnostnemu svetu ZN.