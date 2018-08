Slovenija te dni nastopa na svetovnem prvenstvu v dodgeballu

New York, 4. avgusta - V New Yorku se je v petek začelo doslej po Manchestru 2016 šele drugo svetovno prvenstvo v športu dodgeball, ki je podoben igri med dvema ognjema, na njem pa nastopata tudi ženska in mešana reprezentanca Slovenije. Slovenski ekipi sta si nastop zagotovili s tretjim oziroma četrtim mestom na lanskem evropskem prvenstvu v škotskem Glasgowu.