Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 4. avgusta - Osrednji indeksi Wall Streeta so v petek sklenili pozitiven teden, čeprav je za Dow Jones malo manjkalo, da bi nazadoval, ker vlagatelje skrbi zaostrovanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Dow Jones je v petek iz rdečih številk potegnilo ugodno poročilo o zaposlovanju in brezposelnosti.