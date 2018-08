Delo: Konkurenca onstran meje (4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Povečanje števila brezposelnih v juliju za 1100 oseb so na zavodu za zaposlovanje pospremili s pojasnilom, da je to posledica prijavljanja delavcev, ki jim je potekla pogodba za določen čas in jim je delodajalci niso podaljšali. Kot so zatrdili, je to za ta čas leta nekaj običajnega, piše Milka Bizovičar v Delu.