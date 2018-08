Mama bin Ladna v prvem intervjuju za zahodni medij spregovorila o sinu

Džeda, 4. avgusta - Mama pokojnega vodje teroristične mreže Al Kaida Osame bin Ladna, Alia Ganem je v prvem intervjuju za kak zahodni medij dejala, da so njenemu najstarejšemu sinu oprali možgane, da je sledil takšni skrajni ideologiji. V pogovoru za britanski časnik The Guardian je dejala, da je bil sramežljiv in akademsko sposoben sin.