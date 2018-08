Erdogan napovedal vnovično odprtje konzulata v Mosulu in spremembe gospodarske politike

Istanbul, 3. avgusta - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes napovedal, da bo Turčija znova odprla generalna konzulata v iraškem Mosulu in Basri, ki so ju zaprli leta 2014 po napadu skrajne Islamske države. V predstavitvi agende za prvih sto dni svoje nove administracije je tudi napovedal, da se bo država gospodarsko obrnila proti Kitajski in Rusiji.