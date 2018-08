Levica še danes s predlogom sporazuma o projektnem partnerstvu

Ljubljana, 3. avgusta - Stranka Levica zaključuje predlog sporazuma o projektnem partnerstvu za podporo manjšinski vladi in ga bo danes zvečer posredovala LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, so za STA potrdili v Levici. Pogovori se bodo nadaljevali v začetku naslednjega tedna, sporazum pa bo stopil v veljavo ob pozitivni odločitvi članstva Levice na internem referendumu.