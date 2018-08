Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski upravljavec avtocest Dars za gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke izbral turškega izvajalca, da so v slovenski prestolnici evakuirali železniško postajo in da je slovenski strelec Boštjan Maček na evropskem prvenstvu v Avstriji osvojil zlato kolajno.