Frankfurt/London/Pariz, 3. avgusta - Evropske borze so zadnji dan v trgovalnem tednu sklenile v zelenem. Vlagatelji so se osredotočili na objave poslovnih rezultatov družb, podatki o stanju na trgu dela niso preveč razočarali. Evro se je malenkost okrepil, cene nafte so se vrtele ob izhodišču.