Slovaško-uzbekistanski finale v Kitzbühelu

Kitzbühel, 3. avgusta - Slovak Martin Kližan in Uzbekistanec Denis Istomin sta finalista teniškega turnirja ATP v Kitzbühelu z nagradnim skladom 561.345 evrov. Kvalifikant Kližan je v polfinalu s 7:6 (3) in 6:3 izločil Španca Jaumeja Munarja, Istomin pa je bil s 7:5, 6:7 (4) in 6:4 boljši od Čilenca Nicolasa Jarryja.