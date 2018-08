Srebro za mlade Slovenke v Skopju

Skopje, 3. avgusta - Slovenske divjevodašice so osvojile še eno odličje. Po naslovu mladinskih evropskih prvakinj v klasičnem spustu, ki sta si ga v kanuističnem dvojcu priveslali Lea Novak in Eva Alina Hočevar, sta Slovenki do kolajne v Skopju priveslali tudi danes. Tokrat sta bili v družbi Helene Domajnko v ekipni tekmi klasičnega spusta med mladinkami drugi.