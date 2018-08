Indeksi na newyorških borzah pridobivajo na vrednosti

New York, 3. avgusta - Indeksi na newyorških borzah danes pridobivajo na vrednosti. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij pozdravili novico, da je stopnja brezposelnosti v ZDA julija nazadovala s štirih na 3,9 odstotka. Prav tako so vlagatelji pozorni na poslovne rezultate, ki jih v teh dneh objavljajo večja ameriška podjetja.