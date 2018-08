SBI TOP teden sklenil pod gladino

Ljubljana, 3. avgusta - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje sklenil z 0,10-odstotnim padcem. Pod gladino so indeks potisnile delnice Krke, ki so v primerjavi s četrtkom izgubile 0,68 odstotka vrednosti. Vlagatelji so danes opravili 299.330 evrov prometa, od tega 273.230 z delnicami prve kotacije. Večina slednjih je sicer današnje trgovanje končala na izhodiščni ravni.