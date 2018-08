Strela bo najprej udarila v višji in bolj prevoden objekt

pripravil Gregor Mlakar

Ljubljana, 3. avgusta - Strele so v zadnjem mesecu stalne spremljevalke neviht in so povzročile že nekaj poškodb. Kot je za STA povedal Miha Kos iz Hiše eksperimentov, je vse stvar verjetnosti. Ta je večja, da bo strela udarila v višji ali v bolj prevoden objekt. Ob udaru strele steče tok nekaj 10.000 amperov, bistveno več od kakih deset, ki tečejo po hišni napeljavi.