Slovenija 100-odstotno uspešna pri koriščenju evropskih sredstev

Ljubljana, 3. avgusta - Slovenija koriščenje evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2007-2013 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada tudi uradno zaključuje 100-odstotno uspešno, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Zaključno poročilo za Evropski socialni sklad država še pričakuje.