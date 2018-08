Danes novo sezono začenjajo tudi nogometni drugoligaši

Ljubljana, 4. avgusta - Potem ko so slovenski nogometni prvoligaši že dodobra zakorakali v sezono 2018/19, bodo danes svoje prvenstvo začeli tudi drugoligaši. Med njimi ni več prvaka prejšnje sezone Mure, ki je napredovala v prvo ligo, prav tako pa ne izpadlih Zarice in Veržeja. Novinci v ligi pa so Ankaran Postojna, Bilje in Beltinci.