Čilska zasedba ustvarila jazz priredbe melodij iz videoiger

Santiago de Chile, 6. avgusta - Štiričlanska čilska zasedba Jazztick je ustvarila jazzovske priredbe melodij, ki se pojavljajo v videoigrah, kakršne so Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog in Metal Gear Solid. Namen zasedbe je mlade navdušiti nad jazz glasbo ter obuditi prijetne spomine pri starejših, navaja francoska tiskovna agencija AFP.