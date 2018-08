Ricciardo po tej sezoni zapušča ekipo Red Bulla

Pariz, 3. avgusta - Avstralski voznik Daniel Ricciardo bo po tej sezoni zapustil moštvo Red Bulla v formuli 1, je sporočila ekipa na svoji spletni strani, ko so mu povedali, da ne bodo podaljšali pogodbe. Francoski in britansk mediji namigujejo, da bi se lahko preselil v Renault. Drugi voznik Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen, ima pogodbo do leta 2020.