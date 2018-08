Hrvaška predsednica odlikovala upokojena generala Gotovino in Markača

Zagreb, 3. avgusta - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je ob dnevu zmage in domovinske hvaležnosti danes na svojo pobudo odlikovala upokojena generala Anteja Gotovino in Mladena Markača z veleredom kralja Petra Krešimirja IV. z lento in Danico, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.