Kitajskega kritika utišali sredi intervjuja v živo

Peking, 3. avgusta - Glasni kritik kitajske vlade je izginil brez sledu, ko so varnostne sile v sredo vdrle v njegovo stanovanje, ravno ko je po telefonu v živo sodeloval v pogovoru za televizijsko mrežo Voice of America (VOA). Njegove zadnje besede so bile, da ima pravico do svobode govora, nakar so ga odvedli neznano kam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.