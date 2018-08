S pripravljalnimi deli za drugi tir bi lahko začeli še ta mesec

Ljubljana, 3. avgusta - Na ministrstvu za infrastrukturo ob nedavni uveljavitvi zakona o drugem tiru med Divačo in Koprom nadaljujejo z aktivnostmi, ki bi pripeljale do čimprejšnjega začetka gradnje. Kot je dejal državni sekretar in vodja projekta Jure Leben, računajo, da bi s pripravljalnimi deli začeli še avgusta.