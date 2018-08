Nekdanji nogometaš Olimpije okrepil Maribor

Maribor, 3. avgusta - Nogometaši Maribora so po poškodbi Martina Milca zapolnili vrzel na desni obrambni strani. Nov igralec je Denis Klinar, ki je za Rudar in Olimpijo odigral že 165 tekem ter dosegel devet golov. Klinar v Ljudski vrt prihaja z Madžarske, od januarja letos je bil član ekipe Puskas Akademia, so sporočili iz mariborskega kluba.