Mineva 90 let od rojstva velikana pop arta Andyja Warhola

New York, 6. avgusta - Mineva 90 let od rojstva enega od utemeljiteljev pop arta Andyja Warhola. Še danes slovi predvsem po portretih znanih osebnosti, od Marilyn Monroe do Maa Zedonga. Mnogi znani obrazi, ki so Warhola navdihovali, so obiskovali njegov studio Factory na Manhattnu. Poleg grafiki se je posvečal tudi drugim medijem, denimo filmu in polaroidni fotografiji.