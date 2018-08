Zaradi vročine v Nemčiji na plan bombe iz druge svetovne vojne

Berlin, 3. avgusta - Zaradi ekstremne vročine, ki se je tako kot drugod po Evropi trenutno otepajo v Nemčiji, so se tam znižale gladine voda, na plan pa so tako prišli eksplozivni ostanki iz druge svetovne vojne. Policija je prebivalstvo posvarila, naj se granat, min in drugih eksplozivnih naprav ne dotikajo.