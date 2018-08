Zaradi požarnega alarma v kotlovnici mladinskega doma v Bohinju evakuirali 76 gostov

Bohinj, 3. avgusta - Iz doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Ribčevem lazu v občini Bohinj so v četrtek zaradi sproženega požarnega alarma v kotlovnici za pripravo tople vode evakuirali 76 gostov. Potem ko so gasilci prostore prezračili in pregledali, so se gostje v objekt že vrnili. Pri tem ni bil poškodovan nihče, tudi škoda ni nastala.