Usoda kolektivne pogodbe v gostinstvu in turizmu v rokah delodajalcev

Ljubljana, 3. avgusta - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je opozoril na dejstvo, da so v panogi že tri mesece brez kolektivne pogodbe. Ko so v sindikatu po neuspešnem zaključku pogajanj začeli s pripravo nadaljnjih aktivnosti, je eden od pogajalcev na delodajalski strani sicer sporočil, da bo pogodbo podpisal. Vse je v rokah delodajalcev, pravi sindikat.