Izpostavljenost tudi malo onesnaženemu zraku škodi srcu

London, 3. avgusta - Redna izpostavljenost tudi malo onesnaženemu zraku lahko povzroči spremembe na srcu, kakršne so vidne v zgodnjih fazah odpovedi tega organa, kaže študija, v kateri so zajeli 4000 ljudi na Otoku. Iz nje izhaja, da so imeli tisti, ki so živeli ob hrupnih, obremenjenih prometnicah, v povprečju večja srca, kot živeči v manj onesnaženih okoljih.