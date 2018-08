Na portoroškem letališču v prvem polletju prepeljali dobrih 10.000 potnikov

Sečovlje, 5. avgusta - Na portoroškem letališču so se v začetku leta ubadali s težkimi razmerami za letenje, kar je privedlo do velikega izpada letov. Izpad so sicer med aprilom in junijem uspeli skoraj v celoti nadokadniti. Tako so v prvih šestih mesecih leta 2018 zabeležili 5734 letalskih operacij in 10.213 gostov. To je sicer nekoliko manj kot leto prej.