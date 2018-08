Murray jokal po epskem boju v Washingtonu

Washington, 3. avgusta - Britanski teniški igralec Andy Murray nadaljuje pot do zmagovalne forme po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe. Po maratonskem boju je v tretjem krogu turnirja ATP v Washingtonu premagal Romuna Mariusa Copila. A dvoboj je trajal do tretje ure po lokalnem času, kar je skazilo Britančevo veselje in ga celo spravilo v solze.