Na mejnih prehodih do enourne čakalne dobe pri vstopu v državo

Gruškovje/Sečovlje/Obrežje, 3. avgusta - Čakalne dobe pri vstopu v državo so za osebna vozila trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Vozniki na vstop najdlje čakajo na mejnih prehodih Gruškovje in Dragonja, in sicer eno uro, 30 minut pa čakajo na Obrežju in Sečovljah.