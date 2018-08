V Torontu svetovna premiera prvega Dolanovega filma v angleščini

Toronto, 4. avgusta - Priznani kanadski režiser Xavier Dolan bo na letošnjem mednarodnem festivalu v Torontu premierno predstavil svoj prvi film v angleškem jeziku, naslovljen The Death & Life of John F. Donovan, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Festival v Torontu bo sicer potekal med 6. in 16. septembrom.