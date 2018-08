V Celju urejajo Muzej Celjska zgodba

Celje, 5. avgusta - Turistično društvo Celje se je lotilo ureditve Muzeja Celjska zgodba. V ideji Celjska zgodba so združeni društveno delovanje na področju oživljanja celjske kulturne dediščine in pomembnih celjskih osebnosti, kot tudi promocija teh vsebin za namene turističnega prebujanja starega mestnega jedra in izobraževanja.