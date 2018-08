Bertoncelj in Klavora na EP z istim ciljem - po finale

Ljubljana, 3. avgusta - Telovadca Sašo Bertoncelj in Rok Klavora bosta v nedeljo odpotovala v Glasgow, kjer ju čaka nastop na evropskem prvenstvu. Telovadke so svoje kvalifikacijske nastope že opravile, Teja Belak bo še petič v karieri nastopila v finalu najboljše osmerice na preskoku, enak cilj imata pred očmi tudi Bertoncelj na konju z ročaji in Klavora na parterju.