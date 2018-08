Obsojenemu uboja Litijana 4500 evrov odškodnine zaradi razmer v priporu

Ljubljana, 3. avgusta - Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjemu kranjskemu prometnemu policistu Igorju Bavdku, ki na Dobu prestaja 14 let in pol zaporne kazni zaradi uboja Litijana leta 2011, prisodilo 4500 evrov z obrestmi zaradi neprimernih razmer v ljubljanskem priporu. Sodba še ni pravnomočna, poročata današnja Delo in Slovenske novice.