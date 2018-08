Zaradi požara v kotlovnici mladinskega doma v Bohinju evakuiranih 75 otrok in učiteljev

Bohinj, 3. avgusta - Iz doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Ribčevem lazu v občini Bohinj so v četrtek zaradi požara v kotlovnici evakuirali 75 otrok in njihovih učiteljev. Potem ko so gasilci požar pogasili, je objekt primeren za bivanje in so se gostje vanj že vrnili.