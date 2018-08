Newyorške borze zaključile mešano

New York, 2. avgusta - Newyorške borze so trgovanje sklenile mešano. Z dobički je končal le tehnološki indeks Nasdaq, kar je posledica predvsem strme rasti Applovih delnic zaradi močnih četrtletnih poslovnih rezultatov. Apple je namreč postalo prvo zasebno podjetje, vredno več kot 1000 milijard dolarjev. Vlagatelji so bili tudi še pod vtisom rezultatov podjetja Tesla.