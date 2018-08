Mladina: Večerja (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Zdaj kaže, da bo Marjanu Šarcu koalicijo 5 + 1 uspelo sestaviti. To je uspeh, sploh ker res že vsi po vseh teh koalicijskih prekucijah pozabljajo, kaj je naš glavni problem. Da ves čas kaže, da lahko tudi mi dobimo populistično in nacionalistično vlado, kakršne imajo vse države okoli nas in že pol Evrope, v Mladini piše Grega Repovž.