Durnik novi član Helios Suns

Domžale, 2. avgusta - Slovenski košarkarski prvoligaš Helios Suns je pripeljal še enega košarkarja. Kot so sporočili iz kluba, je novi član domžalskega kolektiva postal 201 centimeter visoki krilni center Urban Durnik, ki je nazadnje igral za Zlatorog in v povprečju v domači ligi dosegal 11,1 točke in 6,2 skoka na tekmo.