Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 2. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti med Postojno in Uncem ter med Logatcem in Logom proti Ljubljani zastoji. Pred izvozom Razdrto proti Ljubljani pa je oviran promet zaradi okvare vozila. Čas potovanja se na primorski avtocesti od Kopra do Ljubljane podaljša za 20 minut.