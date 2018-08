Evropske borze s padci, cenejši evro, dražja nafta

London/Frankfurt/Pariz, 2. avgusta - Tečaji delnic na evropskih borzah so se znižali. Kot poročajo agencije, so se v ospredje znova prebili strahovi o trgovinski vojni med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma, saj je predsednik ZDA Donald Trump zagrozil z novimi carinami na kitajske proizvode v vrednosti 200 milijard dolarjev. Vrednost evra je padla, cene nafte pa so zrasle.