Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti odstranili, a zastoji ostajajo

Ljubljana, 2. avgusta - Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila pri Vrhniki v smeri proti Ljubljani. Še vedno tam ostajajo zastoji med Ravbarkomando in Uncem ter med Logatcem in Logom proti Ljubljani, pot pa se podaljša za 45 minut, poročajo na prometnoinformacijskem centrom.