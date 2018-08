V Cerknem rekorden turistični obisk

Cerkno, 5. avgusta - Podobno kot drugje po Sloveniji tudi v Cerknem beležijo rast obiska turistov. V Hotelu Cerkno so julija imeli 57-odstotno rast števila nočitev glede na lanski julij. Turisti so julija letos ustvarili 3848 nočitev, od tega 85 odstotkov tuji gostje. Na podlagi rezervacij se v Hotelu Cerkno obetata tudi rekordna avgust in september.