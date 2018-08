Cerar v pismu članom s pridržki do manjšinske vlade, a podpora SMC Šarcu ni vprašljiva

Ljubljana, 2. avgusta - Prvak SMC Miro Cerar je v pismu članom sveta stranke vnovič izrazil pomislek o tem, ali je mogoče sestaviti učinkovito vlado le s podporo šeste stranke od zunaj, kar predlaga Levica. V SMC ob tem poudarjajo, da to ne pomeni dvoma o podpori oblikovanju levosredinske koalicije in Marjanu Šarcu kot kandidatu za mandatarja. To mu zagotavlja tudi SAB.