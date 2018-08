Trumpova vlada za znižanje standardov ekonomičnosti motornih vozil

Washington, 2. avgusta - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je začela postopek za novo rahljanje okoljskih standardov, kar bo sprožilo ogorčene sodne spore in povečalo nezanesljivost za ameriško avtomobilsko industrijo. Gre za znižanje standardov porabe goriva za nove avtomobile proizvedene v letih 2021 do 2025 in druge ukrepe.