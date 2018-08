V največjem rudniku bakra na svetu bodo stavkali

Santiago de Chile, 2. avgusta - Delavci v največjem svetovnem rudniku bakra, čilski Escondidi, bodo stavkali, saj so nezadovoljni s povišico, ki jo je predlagal angleško-avstralski lastnik BHP. Kot so sporočili iz sindikata N1, je stavko podprlo 84 odstotkov članov, pri čemer jih je od skupno 2500 članov glasovalo 2330. Gre za zgodovinski mejnik sindikata, so dodali.